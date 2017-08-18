Полузащитник "Халла" Хенриксен пропустит от 4 до 6 недель

Полузащитник "Халл Сити" Маркус Хенриксен будет вынужден пропустить от четырех до шести недель из-за травмы, информирует пресс-служба "тигров". Хавбек получил повреждение во время матча 3-го тура чемпионшипа с "Вулверхэмптоном" (2:3). Медицинское обследование выявило у футболиста травму ноги.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения, полученного в этой же встрече, "Халл" не сможет рассчитывать на нападающего Абеля Эрнандеса около полугода. Форвард травмировал ахиллово сухожилие.

Напомним, в трех стартовых турах чемпионшипа команда Леонида Слуцкого одержала одну победу, сыграла вничью, а также потерпела поражение.