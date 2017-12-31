Поль Погба: "Здоровье Лукаку? Давайте дождемся завтра"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба после ничьей с "Саутгемптоном" в матче 21-го тура чемпионата Англии (0:0) не стал говорить о состоянии здоровья одноклубника Ромелу Лукаку. Форвард на 11-й минуте столкнулся головами с Уэсли Худтом и через три минуты был заменен на Маркуса Рэшфорда. Поле он покинул на носилках и с кислородной маской.

- У нас нет новостей по Лукаку на данный момент, завтра мы услышим от врачей, что с ним, - цитирует BBC Погба.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон" //

Лукаку столкнулся головами с соперником. Его унесли с поля на носилках