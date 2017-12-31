Поль Погба: "Мы хотели выиграть сегодня, но смогли получить только ничью"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба после ничьей с "Саутгемптоном" в матче 21-го тура чемпионата Англии (0:0) отметил, что команде необходимо вернуть дух победителей. Также он считает, что судья не назначил очевидный пенальти.

- Мы хотели выиграть сегодня, но смогли получить только ничью, - цитирует BBC Погба. - Нам нужно вернуть менталитет победителей, потому что это будет лучше для всех нас. Сегодня у нас не было решающего момента, а также судья не назначил пенальти, который должен был быть. Одиннадцатиметровый изменил бы игру. Давление оказывается на "МЮ", но мы должны забыть обо всем и сосредоточиться на себе.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон"