Погба не будет поднимать вопрос об уходе из "МЮ" до лета 2019 года

Полузащитник сборной Франции Поль Погба не покинет "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно, несмотря на конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью.

По информации Mirror, игрок и португальский специалист провели беседу, по итогам которой договорились о перемирии. По его условиям, Погба не станет поднимать вопрос об уходе из клуба как минимум до лета 2019 года.

Полузащитник выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. В составе "красных дьяволов" он выигрывал Лигу Европы. В текущем сезоне Погба провел четыре игры за манчестерский клуб и забил два гола.

Ранее сообщалось, что игрок может вернуться в "Ювентус".

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