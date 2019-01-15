Петр Чех завершит карьеру в конце сезона

Голкипер "Арсенала" Петр Чех завершит карьеру по окончании текущего сезона. Об этом 36-летний чешский футболист сообщил в своем Твиттере.

– Это мой 20-й сезон в качестве профессионального футболиста, и прошло уже 20 лет с тех пор, как я подписал свой первый контракт, поэтому сейчас самое время объявить, что я завершу карьеру после текущего сезона, – написал Чех в Твиттере. – Проведя 15 лет в АПЛ и выиграв все возможные трофеи, я чувствую, что достиг всего, чего хотел. Я продолжу усердно работать в "Арсенале", чтобы выиграть еще один трофей в этом сезоне. С нетерпением жду на возможности узнать, что меня ждет на поле.

В текущем сезоне Чех сыграл в 12 матчах и пропустил 12 мячей.

36-летний чех выступал за "Ренн", "Челси" и "Арсенал". Наибольшее количество наград выиграл с "аристократами". В сезоне 2011/2012 завоевал с командой кубок Лиги чемпионов. Также четыре раза становился победителем чемпионата Англии. Вместе с "Арсеналом" дважды выигрывал Суперкубок Англии.