Петр Чех: "Арсенал" подкосил быстрый гол "Манчестер Сити" во втором тайме"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех после гостевого поражения в матче 17-го тура чемпионата Англии от "Манчестер Сити" (1:2) отметил, что быстрый гол соперника во втором тайме сильно повлиял на игру команды. По словам чешского вратаря, в эпизоде со вторым взятием ворот он не видел мяча, так как кто-то из игроков "горожан" загораживал ему обзор.

– Быстрый гол "Манчестер Сити" во втором тайме все изменил, соперник почувствовал уверенность в своих силах, – приводит Sky Sports слова Чеха. – В эпизоде со вторым взятием ворот я не видел мяча, потому что один из игроков "горожан" двигался поперек поля и закрывал мне обзор – не заметил, был ли это Давид Сильва или кто-то другой. Одно понятно точно: я мяча не видел, – кто-то из игроков соперника загораживал мне обзор. Мы разочарованы еще одним поражением, так как наше отставание от лидера турнирной таблицы заметно возросло.

Отметим, что для Чеха это уже восьмой матч в чемпионате Англии, когда чешский голкипер не может оставить свои ворота в неприкосновенности.