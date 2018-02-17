Оливье Жиру: "Я ждал первого гола за "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру после победы над "Халл Сити" в 1/8 финала Кубка Англии (4:0) признался, что ждал первого гола за "синих". Француз, перебравшийся в стан "синих" зимой из "Арсенала", забил четвертый мяч своей команды.

- Я ждал его, - цитирует BBC Жиру. - У меня было несколько моментов в предыдущих играх. Было важно забить свой первый гол, стало немного легче. Также было важно выиграть после некоторых разочаровывающих результатов. Уверенность очень важна для продолжения сезона. Нам нужен импульс. Все идет правильно. "Челси" очень доволен своими двумя последними играми.