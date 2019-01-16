"Ньюкасл" вышел в 1/16 финала Кубка Англии

"Ньюкасл" переиграл "Блэкберн" в матче 1/32 финала Кубка Англии (4:2). Победный гол был забит в дополнительное время.

5 января команды сыграли вничью, поэтому состоялась переигровка.

Кубок Англии

1/32 финала

"Блэкберн Роверс" – "Ньюкасл Юнайтед" – 2:4 д.в. (2:2)

Голы: Лонгстафф, 1 (0:1). Робертс, 22 (0:2). Армстронг, 33 (1:2). Лениган, 45+1 (2:2). Хоселу, 105+3 (2:3). Перес, 106 (2:4).

"Ньюкасл Юнайтед": Вудмен, Кларк (Ласкеллес, 46. Хэйден, 57), Фернандес, Шер, Манкильо, Стерри, Ритчи (Атсу, 109), Лонгстафф, Хоселу, Мерфи, Робертс (Перес, 94).

Предупреждение: Фернандес, 90+3.

Судья: Проберт.

15 января. Блэкберн. Стадион "Эвуд Парк".