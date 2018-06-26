"Норвич" выкупил контракт Ляйтнера у "Аугсбурга"

"Норвич" на постоянной основе приобрел у "Аугсбурга" полузащитника Моритца Ляйтнера. Ранее он выступал за английский клуб на правах аренды.

Сумма трансфера не разглашается. 25-летний хавбек в прошлом сезоне провел 12 матчей за "канареек" в чемпионшипе. Контракт рассчитан на четыре года.

Футболист ранее также выступал за "Мюнхен 1860", "Боруссию" (Дортмунд), "Штутгарт" и "Лацио". В составе "Борусии" он выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также дошел до финала Лиги чемпионов.