"Неверотяно быстрая реакция". Линекер - об игре Давида де Хеа

Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер после матча 22-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" (0:1) отметил игру вратаря гостей Давида де Хеа. По его словам, он никогда не видел столько спасений ногами.

- Не уверен, видел ли я когда-либо столько сэйвов ногами, сколько сделал Давид де Хеа. Неверотяно быстрая реакция, - написал Линекер в Твиттере.