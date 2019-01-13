"Неверотяно быстрая реакция". Линекер - об игре Давида де Хеа

Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер после матча 22-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" (0:1) отметил игру вратаря гостей Давида де Хеа. По его словам, он никогда не видел столько спасений ногами.
- Не уверен, видел ли я когда-либо столько сэйвов ногами, сколько сделал Давид де Хеа. Неверотяно быстрая реакция, - написал Линекер в Твиттере.
Not sure I’ve ever seen a keeper make more saves with his feet than David de Gea. Ridiculously quick reactions.– Gary Lineker (@GaryLineker) 13 января 2019 г.
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