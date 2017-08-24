Неманья Видич: "Мхитарян должен забивать по 10 - 15 голов за сезон"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич отметил, что полузащитник манкунианцев Генрих Мхитарян должен начать забивать. По мнению серба, сейчас армянин больше настроен на создание моментов для партнеров.

- Он великолепный футболист, постоянно представляет угрозу для защитников, - приводит ESPN слова Видича. – Но ему нужно улучшить свою голевую статистику. Кажется, Мхитаряну больше нравится создавать голы, чем забивать. Иногда ему стоит быть более эгоистичным. Он должен забивать по 10 - 15 голов за сезон. Команде нельзя полагаться только на нападающих, должны забивать и полузащитники, и защитники.