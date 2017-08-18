13:43 | Футбол — Англия

Неманья Матич: "Манчестер Юнайтед" - самый большой клуб, в котором я играл"


Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич выразил мнение, что "Красные дьяволы" - самый большой клуб, в котором он играл на протяжении своей карьеры. По словам хавбека, ранее выступавшего в составе "Бенфики" и "Челси", в "МЮ" он сразу почувствовал поддержку.

- Все знают о "Манчестер Юнайтед". "Челси" тоже большой клуб, "Бенфика" - самый крупный клуб Португалии, но "МЮ" отличается от них, - приводит Goal.com слова Матича. - Здесь я сразу почувствовал поддержку. Болельщики ждут тебя после каждой тренировки. Может быть, есть команды, которые похожи на "Красных дьяволов", но манкунианцы остаются одним из крупнейших клубов.

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