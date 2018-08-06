"МЮ" обратился к "Баварии" по поводу трансфера Джерома Боатенга

Представители "Манчестер Юнайтед" обратились к "Баварии" по поводу перехода защитника Джерома Боатенга, информирует Sky Sport.

По данным издания, английский клуб рассчитывает, что сумма трансфера составит 45 миллионов евро.

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич отказался комментировать ситуацию. Тренер "МЮ" Жозе Моуринью, который также не дал конкретного ответа.

We asked Hasan Salihamidzic, sport-director of @FCBayern, about the request of @ManUtd for @JB17Official. His answer: „No comment“. I asked also José Mourinho, he also didn‘t want to talk about the negotations: „Sorry...“ The topic is hot – Christian Falk (@cfbayern) 6 августа 2018 г.

Ожидается, что вопрос будет решен в самое ближайшее время, так как трансферное окно в Англии закрывается уже 9 августа.