16:50 | Футбол — Англия

"МЮ" обратился к "Баварии" по поводу трансфера Джерома Боатенга


Представители "Манчестер Юнайтед" обратились к "Баварии" по поводу перехода защитника Джерома Боатенга, информирует Sky Sport.

По данным издания, английский клуб рассчитывает, что сумма трансфера составит 45 миллионов евро.

Спортивный директор "Баварии"  Хасан Салихамиджич отказался комментировать ситуацию. Тренер "МЮ" Жозе Моуринью, который также не дал конкретного ответа.

Ожидается, что вопрос будет решен в самое ближайшее время, так как трансферное окно в Англии закрывается уже 9 августа.

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