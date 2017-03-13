23:29 13 марта | ФУТБОЛ — Англия

Моуринью повздорил с Конте

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вступил в словесную перепалку с наставником "Челси" Антонио Конте во время матча 1/4 финала Кубка Англии на "Стэмфорд Бридж". В конце второго тайма португальский и итальянский специалисты начали оживленную дискуссию на повышенных тонах, в дело пришлось вмешаться резервному арбитру встречи.

Напомним, ранее за две желтые карточки был удален полузащитник гостей Андер Эррера.

Трансляция матча "Челси" – "Манчестер Юнайтед"

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Алый Дракон

Маур Конте тоже на удаление провоцировал?))... Забыл, что это не ЛЕ, а КА?))...

00:21

wilde

Кто читает по губам? Что там Конте выкрикивал?

00:12

tigana.1982

"в конце второго тайма"... ===== По мнению автора матч длится 45 минут!?

00:07

AlCapone

Судя по видео, истерика у Конте сильнее, чем у Маура

23:46 13 марта

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