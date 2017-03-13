Моуринью повздорил с Конте

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вступил в словесную перепалку с наставником "Челси" Антонио Конте во время матча 1/4 финала Кубка Англии на "Стэмфорд Бридж". В конце второго тайма португальский и итальянский специалисты начали оживленную дискуссию на повышенных тонах, в дело пришлось вмешаться резервному арбитру встречи.
Напомним, ранее за две желтые карточки был удален полузащитник гостей Андер Эррера.
Трансляция матча "Челси" – "Манчестер Юнайтед"
HT: Chelsea 0, Manchester United 0, Man United Men 10, Mourinho-Conte touchline arguments 1 (via @FOXDeportes) https://t.co/UfRUir5DfM pic.twitter.com/flwytFewG2– Planet Fútbol (@si_soccer) 13 марта 2017 г.
Алый Дракон
Маур Конте тоже на удаление провоцировал?))... Забыл, что это не ЛЕ, а КА?))...
00:21
wilde
Кто читает по губам? Что там Конте выкрикивал?
00:12
tigana.1982
"в конце второго тайма"... ===== По мнению автора матч длится 45 минут!?
00:07
AlCapone
Судя по видео, истерика у Конте сильнее, чем у Маура
23:46 13 марта