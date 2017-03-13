Моуринью повздорил с Конте

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вступил в словесную перепалку с наставником "Челси" Антонио Конте во время матча 1/4 финала Кубка Англии на "Стэмфорд Бридж". В конце второго тайма португальский и итальянский специалисты начали оживленную дискуссию на повышенных тонах, в дело пришлось вмешаться резервному арбитру встречи.

Напомним, ранее за две желтые карточки был удален полузащитник гостей Андер Эррера.

Трансляция матча "Челси" – "Манчестер Юнайтед"