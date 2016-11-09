Моуринью недоволен работой врачей "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью раскритиковал врачей клуба за недобросовестную работу в текущем сезоне, утверждает The Times. Португальский специалист недоволен тем, что игроки пропустили из-за травм уже больше месяца. Глава медицинского штаба "МЮ" Стив Макнелли работает в команде с июля 2006 года, Моуринью принял команду этим летом. В текущем сезоне "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в чемпионате Англии с 18 очками в 11 играх.