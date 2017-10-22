Мино Райола: "Чернокожим игрокам нужно больше стараться, чтобы добиться успеха"

Агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича Мино Райола считает, что в футболе существует серьезная проблема дискриминации. Итальянец считает, что она бывает двух типов: сознательной и несознательной.

- Чернокожие игроки постоянно подвергаются дискриминации, зачастую она сознательна, - цитирует 101 Great Goals Райолу. - Ее продвигают негодяи. Но есть и несознательная дискриминация. Например, люди спрашивают меня о каких-то неизвестных чернокожих игроках и говорят: "Он похож на Балотелли? На Погба? На Лукаку?" Они никогда не спросят: "А он как Ибрагимович? Тойвонен? Бекхэм?"

Когда чернокожие игроки молоды, то должны стараться больше, чем белые, чтобы добиться успеха. Есть стереотип, что чернокожие футболисты физически сильнее других. Это тоже дискриминация. Иногда приходится слышать, что чернокожие недостаточно техничны. Но если у вас есть только физические данные, вы не будете играть за "Манчестер Юнайтед". Вам нужны технические навыки, интеллект, менталитет.