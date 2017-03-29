М'Бей Ньянг: "Буду работать, как собака, чтобы вернуться на высокий уровень"

Нападающий "Уотфорда" М'Бей Ньянг признался, что не считает уход из "Милана" шагом назад. 22-летний француз намерен благодаря упорной работе вернуться на высокий уровень.

- Я был в большом клубе, играл с именитыми игроками. Теперь я пришел в "Уотфорд", потому что, очевидно, мне нужно больше узнать, - цитирует Football Italia Ньянга. - Я не опущу головы и буду работать, как собака. Если я это сделаю, то снова вернусь на высокий уровень. У меня есть реальные возможности, которые еще впереди. Убежден, что стану лучше и добьюсь успеха. Дело не в том, что мои отношения с "Миланом" испортились, возможно, мне нужно просто было что-то изменить. Моя карьера нуждалась в этом. Все это понимали.

Поэтому я здесь, принял новый вызов и играю в лучшей лиге мира. Это не признак неудачи. Я присоединился к хорошему клубу, хорошей команде в Англии. Я еще молод, знаю свои цели - хорошо играть, помогать команде, выигрывать трофеи, забивать много голов... Те же цели, что и всегда были. Надеюсь, что кропотливая работа позволит мне найти путь назад в большой клуб.