Маурисио Покеттино: "Еще несколько лет назад "Тоттенхэм" не мог дойти до полуфинала"

Главный тренер "Тоттенхэм" Маурисио Покеттино после поражения от "Челси" (2:4) в полуфинале Кубка Англии высоко оценил прогресс своей команды. По словам специалиста, несколько лет назад "шпоры" даже не могли подумать о выходе в данную стадию турнира.

- Думаю, что болельщики "Тоттенхэма" разочарованы, но они знают о состоянии дел команды, - приводит Reuters слова Покеттино. - Но я горжусь тем, что мы играли против "Челси" на этой стадии турнира. Два года назад мы не могли добраться до полуфинала, сейчас это объективная реальность. "Шпорам" нужно строить команду с расчетом на будущее.