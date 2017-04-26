Маркус Рэшфорд: "Благодаря Ибрагимовичу могу стать одним из лучших игроков "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд подчеркнул, что благодаря выступлениям с форвардом Златаном Ибрагимовичем в будущем может стать одним из лучших игроков команды. 19-летний игрок также назвал Жозе Моуринью фантастическим тренером.

– Моуринью? Его влияние на молодых игроков особенное, он фантастический тренер, – цитирует The Telegraph Рэшфорда. – Сейчас, когда я двигаюсь влево или вправо, я делаю это иначе, чем представлял себе это в прошлом сезоне.

Ибрагимович? Благодаря Златану я могу стать одним из лучших игроков "МЮ". В ближайшие годы вы увидите прогресс. То, что я почерпнул у него, бесценно.

Рэшфорд начал выступать за основной состав "МЮ" в 2016 году, за это время он провел 27 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.