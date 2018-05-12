Марк Клаттенбург: "Моуринью - один из самых сложных тренеров"

Известный английский арбитр Марк Клаттенбург заявил, что наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью является одним из самых трудных тренеров, с которым ему приходилось иметь дело. По его словам, в начале карьеры в Англии португалец был другим человеком.

– Когда Моуринью только приехал в Англию, он со всеми дружелюбно говорил, с ним можно было пообщаться на разные темы: о футболе, о жизни. Но когда он приехал в Англию во второй раз, то все поменялось. Наши отношения стали натянутыми, – отметил Клаттенбург в интервью TalkSport. – Он стал ставить под сомнения любые мои решения. Бывало, что он говорил мне об ошибке, чтобы я, пока два часа еду до дома, все время об этом думал. А потом я смотрю видео и понимаю, что все сделал правильно. Но это такие психологические игры.