"Манчестер Сити" прервал безвыигрышную серию, разгромив "Вест Бромвич"

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Вест Бромвич" – 4:0. Дублями отметились Серхио Агуэро и Илкай Гюндоган.

Эта победа стала для команды Хосепа Гвардьолы в последних семи встречах (с учетом всех турниров). "Горожане" догнали по набранным очкам лидирующий "Арсенал". "Вест Бромвич" опустился на 15-ю строчку.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

10-й тур

"Вест Бромвич" – "Манчестер Сити" – 0:4 (0:2)

Голы: Агуэро, 19 (0:1). Агуэро, 28 (0:2). Гюндоган, 79 (0:3). Гюндоган, 90 (0:4).

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Ольссон (Моррисон, 51), Маколи, Ньом, Доусон, Флетчер (Леко, 51), Брант, Шадли (Робсон-Кану, 87), Рондон, Макклин.

"Манчестер Сити": Браво, Коларов, Отаменди, Стоунс, Сильва (Алейкс Гарсия, 83), Фернандинью, Фернанду Режес, Гюндоган, Нолито (Де Брейне, 68), Агуэро, Стерлинг (Хесус Навас, 77).

Предупреждения: Нолито, 15. Доусон, 16. Ольссон, 21. Моррисон, 53. Макклин, 56. Коларов, 62. Фернанду Режес, 76.

Судья: Мэйсон.

29 октября. Вест Бромвич. Стадион The Hawthorns.