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"Манчестер Сити" победил "Ньюкасл" в чемпионате Англии


"Манчестер Сити" победил "Ньюкасл" в матче 4-го тура чемпионата Англии. Голы в составе "горожан" забили нападающий Рахим Стерлинг и защитник Кайл Уокер. У "сорок" отличился защитник Деандре Йедлин

Чемпионат Англии

Премьер-лига 

4-й тур 

"Манчестер Сити" - "Ньюкасл Юнайтед" - 2:1 (1:1)

Голы: Стерлинг, 8 (1:0). Йедлин, 30 (1:1). Уокер, 52 (2:1). 

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Стоунс, Менди, Сильва (Компани, 89), Фернандинью, Агуэро, Стерлинг, Махрез (Гюндоган, 76), Габриэл Жезус (Бернарду Силва, 58).

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Кларк (Мерфи, 81), Фернандес, Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Диаме, Ки Сон Ен, Кенеди (Атсу, 54), Рондон (Хоселу, 73), Перес.

Судья: Френд (Англия).

01 сентября. Манчестер. Стадион "Этихад".

Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед

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