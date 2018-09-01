"Манчестер Сити" победил "Ньюкасл" в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" победил "Ньюкасл" в матче 4-го тура чемпионата Англии. Голы в составе "горожан" забили нападающий Рахим Стерлинг и защитник Кайл Уокер. У "сорок" отличился защитник Деандре Йедлин.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
4-й тур
"Манчестер Сити" - "Ньюкасл Юнайтед" - 2:1 (1:1)
Голы: Стерлинг, 8 (1:0). Йедлин, 30 (1:1). Уокер, 52 (2:1).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Стоунс, Менди, Сильва (Компани, 89), Фернандинью, Агуэро, Стерлинг, Махрез (Гюндоган, 76), Габриэл Жезус (Бернарду Силва, 58).
"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Кларк (Мерфи, 81), Фернандес, Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Диаме, Ки Сон Ен, Кенеди (Атсу, 54), Рондон (Хоселу, 73), Перес.
Судья: Френд (Англия).
01 сентября. Манчестер. Стадион "Этихад".