"Манчестер Сити" победил "Борнмут" и оторвался от второго места на 5 очков

"Манчестер Сити" обыграл "Борнмут" в матче 14-го тура чемпионата Англии (3:1). Голами в составе "горожан" отметились форварды Бернарду Силва и Рахим Стерлинг, а также хавбек Илкай Гюндоган.

"Манчестер Сити" набрал 38 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице, оторвавшись на 5 баллов от идущего вторым "Ливерпуля". "Борнмут" с 20 очками занимает девятую строчку.

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14-й тур

"Манчестер Сити" - "Борнмут" - 3:1 (1:1)

Голы: Бернарду Силва, 16 (1:0). Уилсон, 44 (1:1). Стерлинг, 57 (2:1). Гюндоган, 79 (3:1).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Данилу, Ляпорт, Фернандинью, Гюндоган, Зинченко (Делф, 54), Стерлинг, Сане, Бернарду Силва (Махрез, 87), Габриэл Жезус (Сильва, 77).

"Борнмут": Бегович, Аке, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Мингс, Сермен, Л.Кук, Кинг (Станислас, 85), Фрэйзер (Брукс, 72), Уилсон (Муссе, 85).

Судья: Аттуэлл.

01 декабря. Манчестер. Стадион "Этихад".

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