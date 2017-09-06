"Манчестер Сити" обратился к юристам по поводу заявления главы испанской лиги

"Манчестер Сити" объявил, что обратится к юристам по поводу критики президента испанской футбольной лиги Хавьера Тебаса в адрес английского клуба. Испанский функционер обвинил клубы, которые спонсируют инвесторы из Абу-Даби и Катара, в получении несправедливого финансового преимущества.

"Мы обратили внимание на публичные комментарии, сделанные господином Тебасом сегодня и ранее на этой неделе. Заявление УЕФА основываются на достоверной информации. Напротив, высказывания господина Тебаса плохо подтверждены фактами и похожи на фантастику", - говорится в сообщении "Манчестер Сити".