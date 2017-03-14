21:02 | ФУТБОЛ — Англия

Лукаку не собирается продлевать контракт с "Эвертоном"

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Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку оповестил руководство клуба о том, что не собирается подписывать новый контракт, утверждает Sky Sports. Ранее сообщалось, что 23-летний бельгиец может подписать новое пятилетнее соглашение с клубом. Нынешний контракт форварда с ливерпульским клубом рассчитан до лета 2019 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Лукаку провел 27 матчей, забил 19 голов и сделал пять результативных передач.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Ботаникум

Ramsey. ---- Пукаку там подхалтуривает на "общественных" началах, примерно так же, как некоторые СЭ-ксы.

21:13

gunnerfm

шайбу-шайбу)))

21:12

Ramsey.

не знал, что Лукаку выступает в КХЛ)

21:06

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