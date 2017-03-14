Лукаку не собирается продлевать контракт с "Эвертоном"

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку оповестил руководство клуба о том, что не собирается подписывать новый контракт, утверждает Sky Sports. Ранее сообщалось, что 23-летний бельгиец может подписать новое пятилетнее соглашение с клубом. Нынешний контракт форварда с ливерпульским клубом рассчитан до лета 2019 года.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Лукаку провел 27 матчей, забил 19 голов и сделал пять результативных передач.
Ботаникум
Ramsey. ---- Пукаку там подхалтуривает на "общественных" началах, примерно так же, как некоторые СЭ-ксы.
21:13
gunnerfm
шайбу-шайбу)))
21:12
Ramsey.
не знал, что Лукаку выступает в КХЛ)
21:06