Лукаку не собирается продлевать контракт с "Эвертоном"

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку оповестил руководство клуба о том, что не собирается подписывать новый контракт, утверждает Sky Sports. Ранее сообщалось, что 23-летний бельгиец может подписать новое пятилетнее соглашение с клубом. Нынешний контракт форварда с ливерпульским клубом рассчитан до лета 2019 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Лукаку провел 27 матчей, забил 19 голов и сделал пять результативных передач.