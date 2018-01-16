Луи ван Гал: "Я отказался возглавить сборную Бельгии назло "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал отказался возглавить сборную Бельгии, чтобы продолжить получать компенсацию за расторжение контракта с английским клубом. Голландский специалист подчеркнул, что руководство "красных дьяволов" относилось к нему неподобающим образом.

– Было бы здорово, если бы я стал национальным тренером сборной Бельгии, но я был настолько возмущен и мстительно настроен, что упустил эту работу, – цитирует Telegraph Ван Гала. – На самом деле, это было глупо, потому что спортивные ценности всегда должны быть на первом месте. Это должно быть главным, но я думал иначе: речь шла не о деньгах, а о мести. Я пошел на поводу своих эмоций, а не рационализма. Мне просто нужно с этим смириться. Я был действительно успешным менеджером, у меня были хорошие времена.

Но то, как в "Манчестер Юнайтед"относилось ко мне – было ужасно. Это было низко. Игроки начали уходить, говоря, что я демонстрирую скучный футбол. Это меня поразило, ведь все было настроено, организовано. Через некоторое время я начал думать, что теряю свою власть над игроками. Поэтому мне приходилось идти на уступки.

Напомним, что ван Гал возглавлял "Манчестер" с 2014 по 2016 год, выиграл с клубом Кубок Англии, после чего был заменен на Жозе Моуринью.