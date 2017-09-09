Луи ван Гал: "МЮ" провел переговоры с Моуринью у меня за спиной"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал заявил, что в клубе обошлись с ним некорректно, проведя переговоры с Жозе Моуринью за его спиной. Ван Гал возглавлял "МЮ" с 2014 по 2016 год, выиграл с клубом Кубок Англии, после чего был заменен на Моуринью. Голландец за досрочное расторжение контракта получил 8,4 миллиона фунтов стерлингов.

- Мне сказали об увольнении только когда информация просочилась наружу, - цитирует Algemeen Dagblad ван Гала. - Это было самое сильное разочарование в моей жизни. "МЮ" засунул мою голову в петлю и отправил на виселицу. Давление было огромным, и они провели переговоры прямо за моей спиной. Думаю, все было организовано еще в январе.

"МЮ" не обсудил это со мной. Если бы они пришли ко мне с планами по Моуринью, я бы сказал: хорошо, давайте полностью выложимся в последние полгода, затем Жозе Моуринью может принять команду. Они бы могли сохранить мою зарплату за год, но поскольку они поступили иначе, я заставил их выплатить все до последнего пенни.