"Ливерпуль" ведет переговоры с Райолой по поводу перехода Доннарумы

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может перейти в "Ливерпуль", утверждает La Reppublica. Мерсисайдцы озадачены слабой игрой 24-летнего голкипера Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3) и хотят как можно скорее купить нового вратаря.



Представители "Ливерпуля" уже вступили в контакт с Мино Райолой, агентом 19-летнего игрока.

"Милан" готов расстаться с Доннарумой за 40-45 миллионов евро. Руководство "россонери" осознает, что за вратаря будет тяжело выручить больше из-за его нестабильной игры в прошедшем сезоне.

Доннарума в сезоне-2017/18 провел за "Милан" 53 матча во всех турнирах и пропустил 55 мячей.

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