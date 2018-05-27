Полиция расследует угрозы в адрес вратаря "Ливерпуля" Кариуса

Полиция начала расследование угроз, поступающих в адрес голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса. Во вчерашнем финале Лиги чемпионов против "Реала" 24-летний немец допустил две результативные ошибки, которые привели к поражению "красных" со счетом 1:3.

Голкипер получил множество сообщений в социальных сетях, содержащих пожелания смерти его семье.

– Мы серьезно относимся к сообщениям подобного рода, любые угрозы будут расследованы, – приводит The Telegraph слова пресс-секретаря полиции графства Мерсисайд.​

Кариусу желают смерти. Ужас