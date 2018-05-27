У Кариуса был черный день. Мнение эксперта

​Бывший вратарь "Локомотива" Алексей Поляков считает, что вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус, который в финале Лиги чемпионов пропустил от "Реала" (1:3) три мяча, перегорел, потому что раньше не выступал в матчах подобного уровня. Напомним, что голкипер допустил две грубые ошибки, после которых были забиты два гола.

– У каждого голкипера случаются черные дни, у Кариуса как раз и был такой, – считает Поляков. – С каждым вратарем такое случается. До этого он играл хорошо, благодаря ему команда дошла до решающей встречи Лиги чемпионов, человек выручал "Ливерпуль". Но случилось так, как случилось. Может, Лорис просто перенервничал. Тем более, раньше Кариус не играл в финале такого турнира. Для него это новый опыт и, скорее всего, парень просто не справился с волнением. В моменте с голом Бэйла нужно было сыграть попроще и просто отбить мяч, а он хотел поймать. А сейчас такие мячи, со смещением центра тяжести, поэтому сложно рассчитать траекторию полета. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)