"Ливерпуль" готов отпустить Сако за 30 миллионов

Защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако может покинуть "красных" этим летом. Руководство клуба планирует выручить за 27-летнего футболиста порядка 30 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Guardian.

Одним из претендентов на Сако является "Кристал Пэлас", в котором защитник проводит этот сезон на правах аренды (8 матчей). Также к французу проявляют интерес "Саутгемптон", "Ницца" и ряд итальянских команд.

Сейчас игрок восстанавливается от травмы колена, которую он получил в конце апреля в матче 28-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (0:1).