"Ливерпуль" готов отдать 10 миллионов фунтов за 17-летнего защитника

"Ливерпуль" проявляет интерес к левому защитнику "Фулхэма" Райану Сессеньону, сообщает Liverpool Echo. "Красные" готовы заплатить за 17-летнего англичанина 10 миллионов фунтов стерлингов. Главный тренер команды Юрген Клопп видит в Сессеньоне идеального конкурента для Джеймса Милнера.



"Красные" возобновили интерес к Сессеньону, оставив при этом попытки приобрести защитника "Халл Сити" Энди Робертсона, за которого "Ливерпуль" предлагал порядка 8 миллионов фунтов.



Также сообщается, что защитник Альберто Морено покинет "Ливерпуль" этим летом. В нынешнем сезоне 24-летний испанец лишь дважды выходил в стартовом составе ливерпульского клуба. Напомним, что в 2014 году "красные" заплатили за него 12 миллионов фунтов.

16-летний игрок "Фулхэма" Райан Сессеньон вошел в символическую сборную второго дивизиона чемпионата Англии