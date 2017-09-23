"Ливерпуль" - фаворит матча с "Лестером" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 6-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Ливерпулем"​. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Лестер" - "Ливерпуль"

Прогноз Winline – П1 4.13 – Н 3.84 – П2 1.83

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лестер" - "Ливерпуль".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Лестер": Шмайхель - Симпсон, Морган, Магуайр, Фукс - Махрез, Ндиди, Кинг, Олбрайтон - Окадзаки - Варди.

"Ливерпуль": Миньоле - Арнольд, Матип, Ловрен, Морено - Эмре Джан, Хендерсон, Вайналдум - Салах, Роберту Фирмину, Филиппе Коутинью.

ПОТЕРИ: Хут, Джеймс (оба - травма) - Мане (дисквалификация), Богдан, Клайн, Лаллана (все - травма).