"Лестер" продлил контракт с Чилвеллом

"Лестер" продлил контракт с защитником Беном Чилвеллом, информирует официальный сайт "лис". Новое соглашение с 21-летним англичанином рассчитано до 2024 года.
#lcfc is delighted to announce that @BenChilwell has signed a new long-term contract at King Power Stadium! 😀– Leicester City (@LCFC) 20 октября 2018 г.
#Chilwell2024 👉 https://t.co/0NATWbxaoO pic.twitter.com/zZkAktmj4d
Чилвелл выступает за "Лестер" с 2015 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей в составе "лис" и не отметился результативными действиями.
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