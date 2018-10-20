"Лестер" продлил контракт с Чилвеллом

"Лестер" продлил контракт с защитником Беном Чилвеллом, информирует официальный сайт "лис". Новое соглашение с 21-летним англичанином рассчитано до 2024 года.

Чилвелл выступает за "Лестер" с 2015 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей в составе "лис" и не отметился результативными действиями.

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