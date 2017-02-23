"Лестер" объявил об увольнении Раньери

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери отправлен в отставку с занимаемой должности, информирует клубная пресс-служба. Также команду покинул его помощник Паоло Бенетти. Исполняющими обязанности наставников команды будут Майк Стоуэлл и Крейг Шекспир.
Напомним, что в прошлом сезоне 65-летний итальянский специалист привел "лис" к первому чемпионскому титулу в истории команды. По итогам 2016 года Раньери был назван лучшим тренером мира по версии УЕФА, а до этого получил звание лучшего тренера чемпионата Англии сезона-2015/16. Также в 2016-м Раньери был введен в Зал славы футбола Италии.
После 25 туров премьер-лиги "Лестер" занимает 17-е место, находясь в одном очке от зоны вылета. Также команда уступила в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Севилье" (1:2). Ранее подопечные Раньери прекратили выступления в Кубке лиги, проиграв "Челси" (2:4 д.в.), а 18 февраля вылетели из Кубка Англии, уступив "Миллуолл" (0:1).
EVIL915
ДУРАКИ!... Лестер...
23:48
maxscorp78
ну с вильямом нашим шекспиром не иначе как вновь выиграют чемпионат)
23:33
zoostation
без Раньери как раз и вылетят
23:29
redgy
лестер - на вылет!
23:23
SPFAN
Че за Шекспир?
23:22
crabuzz
думаю, не столько из-за результатов, сколько из-за отношений с раздевалкой. Удачи ему в дальнейшей карьере!
23:15
allehandro
Теперь ему дорога в Зенит
23:13
zoostation
Слуцкий на его место?
23:12
Тропическая гемангиома Мовсисяна
навечно в чемпионшипе)))
23:12
FINIX
теперь точно вылетят отовсюду. разве Шекспир умеет тренировать?
23:10
King's Bounty IIII
Так проходит мирская слава
23:08