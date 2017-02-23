"Лестер" объявил об увольнении Раньери

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери отправлен в отставку с занимаемой должности, информирует клубная пресс-служба. Также команду покинул его помощник Паоло Бенетти. Исполняющими обязанности наставников команды будут Майк Стоуэлл и Крейг Шекспир.

Напомним, что в прошлом сезоне 65-летний итальянский специалист привел "лис" к первому чемпионскому титулу в истории команды. По итогам 2016 года Раньери был назван лучшим тренером мира по версии УЕФА, а до этого получил звание лучшего тренера чемпионата Англии сезона-2015/16. Также в 2016-м Раньери был введен в Зал славы футбола Италии.

После 25 туров премьер-лиги "Лестер" занимает 17-е место, находясь в одном очке от зоны вылета. Также команда уступила в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Севилье" (1:2). Ранее подопечные Раньери прекратили выступления в Кубке лиги, проиграв "Челси" (2:4 д.в.), а 18 февраля вылетели из Кубка Англии, уступив "Миллуолл" (0:1).