23:05 | ФУТБОЛ — Англия

"Лестер" объявил об увольнении Раньери

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Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери отправлен в отставку с занимаемой должности, информирует клубная пресс-служба. Также команду покинул его помощник Паоло Бенетти. Исполняющими обязанности наставников команды будут Майк Стоуэлл и Крейг Шекспир.

Напомним, что в прошлом сезоне 65-летний итальянский специалист привел "лис" к первому чемпионскому титулу в истории команды. По итогам 2016 года Раньери был назван лучшим тренером мира по версии УЕФА, а до этого получил звание лучшего тренера чемпионата Англии сезона-2015/16. Также в 2016-м Раньери был введен в Зал славы футбола Италии.

После 25 туров премьер-лиги "Лестер" занимает 17-е место, находясь в одном очке от зоны вылета. Также команда уступила в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Севилье" (1:2). Ранее подопечные Раньери прекратили выступления в Кубке лиги, проиграв "Челси" (2:4 д.в.), а 18 февраля вылетели из Кубка Англии, уступив "Миллуолл" (0:1).

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КОММЕНТАРИИ (11)
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EVIL915

ДУРАКИ!... Лестер...

23:48

maxscorp78

ну с вильямом нашим шекспиром не иначе как вновь выиграют чемпионат)

23:33

zoostation

без Раньери как раз и вылетят

23:29

redgy

лестер - на вылет!

23:23

SPFAN

Че за Шекспир?

23:22

crabuzz

думаю, не столько из-за результатов, сколько из-за отношений с раздевалкой. Удачи ему в дальнейшей карьере!

23:15

allehandro

Теперь ему дорога в Зенит

23:13

zoostation

Слуцкий на его место?

23:12

Тропическая гемангиома Мовсисяна

навечно в чемпионшипе)))

23:12

FINIX

теперь точно вылетят отовсюду. разве Шекспир умеет тренировать?

23:10

King's Bounty IIII

Так проходит мирская слава

23:08

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