23:53 25 февраля | ФУТБОЛ — Англия

"Лестер" хочет подписать Хиддинка до конца сезона

0
0
0
0

Руководство "Лестера" намерено назначить Гуса Хиддинка главным тренером команды до конца сезона. Как сообщает The Telegraph, "Лестер" видит в 70-летнем голландце идеального кандидата на замену уволенному Клаудио Раньери. По данным источника, еще в 2015 году "Лестер" пытался подписать Хиддинка после увольнения Найджела Пирсона, однако голландец ответил отказом. В то же время Хиддинк в прошлом сезоне временно возглавил "Челси", когда лондонский клуб покинул Жозе Моуринью. Похожую схему хотят реализовать и в "Лестере".

Если уговорить Хиддинка не получится, то "Лестер" попытается подписать наставника "Мюнхена 1860" Витора Перейру.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ