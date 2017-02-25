"Лестер" хочет подписать Хиддинка до конца сезона

Руководство "Лестера" намерено назначить Гуса Хиддинка главным тренером команды до конца сезона. Как сообщает The Telegraph, "Лестер" видит в 70-летнем голландце идеального кандидата на замену уволенному Клаудио Раньери. По данным источника, еще в 2015 году "Лестер" пытался подписать Хиддинка после увольнения Найджела Пирсона, однако голландец ответил отказом. В то же время Хиддинк в прошлом сезоне временно возглавил "Челси", когда лондонский клуб покинул Жозе Моуринью. Похожую схему хотят реализовать и в "Лестере".

Если уговорить Хиддинка не получится, то "Лестер" попытается подписать наставника "Мюнхена 1860" Витора Перейру.