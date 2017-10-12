Леонид Слуцкий: "Приход Яровинского - очень хорошая новость для "Халла"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий выразил удовлетворение в связи с приходом в клуб экс-спортивного директора ЦСКА Олега Яровинского. Специалист будет работать на новой должности рука об руку с наставником команды над развитием игрового стиля и стратегией на матчи.

– Это очень хорошая новость для нас, Олег стал частью отличной команды специалистов, – цитирует клубная пресс-служба Слуцкого. – У него невероятный опыт, который он получил за годы работы в ЦСКА. Надеюсь, в "Халле" мы вместе будем наслаждаться успехами.