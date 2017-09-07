Леонид Слуцкий: "Надеюсь, что "Халл" будет становиться лучше с каждым матчем"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий на пресс-конференции перед матчем 6-го тура чемпионшипа против "Дерби Каунти" отметил, что эта встреча после перерыва станет очень тяжелой. Он также выразил надежду, что его команда с каждой игрой будет становиться лучше.

– Мы очень усердно работаем перед завтрашним матчем, но много игроков присоединились к команде вчера или сегодня, – приводит пресс-служба "Халла" слова Слуцкого. – Первый матч после перерыва очень тяжелый, потому что тренировалась не вся команда. "Дерби Каунти" – тяжелая и хорошая команда. Все игроки у них очень опытные. Но как и у всех команд, у них есть сильные и слабые стороны, мы и попытаемся использовать их слабые стороны.

Мы хорошо сыграли против "Болтон Уондерерс" в прошлом матче, но я надеюсь, что с каждой встречей мы будем становиться лучше и лучше. Мы проведем несколько изменений, одно или два, но я приму окончательное решение после сегодняшней тренировки.

Матч "Дерби Каунти" – "Халл Сити" пройдет завтра, 8 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.