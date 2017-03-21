Леонид Слуцкий: "Арсенал" напоминает избалованного талантливого ребенка"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий выразил мнение, что лондонский "Арсенал" в последнее время отошел от основных целей и задач. По словам Слуцкого, команда напоминает ему избалованного талантливого ребенка.

– Не знаю, трагедия это или нет, но мне кажется, что команда далеко ушла от основных целей и задач, – подчеркнул Слуцкий в эфире передачи "Английский акцент". – "Арсенал" настолько заигрался в такие постулаты как молодежь, воспитание игроков, красивая игра, что все это привело к внутренней безответственности.

Команда напоминает мне избалованного талантливого ребенка – как художник, который может нарисовать вообще все, что угодно, если будет вдохновение, а может вообще на захотеть рисовать. Для меня яркий пример – это Месут Езил. Блестящий футболист, но играет, когда захочет.