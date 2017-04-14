"Кристал Пэлас" ищет спонсоров в России

"Кристал Пэлас" надеется заключить контракты со спонсорами из России. Об этом сообщил глава департамента по бизнес-развитию и спонсорству английского клуба Джек Джонстон, выступавший перед слушателями факультета "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA. При этом он не стал называть имена вероятных новых партнеров.

– Летом, возможно, что-то узнаете, – сказал Джонстон. – Надеемся, что скоро появятся спонсоры и в России.

По данным "СЭ", лондонцы ведут переговоры с российской авиакомпанией.

"Кристал Пэлас" занимает 16-е место в английской премьер-лиге. В последних шести матчах чемпионата команда одержала пять побед, переиграв "Челси" (2:1) и "Арсенал" (3:0). "Орлы" всеми силами стараются остаться в высшем дивизионе. В противном случае клуб понесет значительные убытки.

– В каждом нашем коммерческом контракте есть оговорка на случай вылета: либо сотрудничество полностью сворачивается, либо спонсорство сокращается на 50 процентов, – признался Джонстон. (Александр ПРОСВЕТОВ)