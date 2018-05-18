Конте пошутил над возможной отставкой из "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте на пресс-конференции перед финалом Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" пошутил над своей возможной отставкой из клуба. Игра с "МЮ" состоится в субботу, начало встречи - 19.15 по московскому времени.

- Могу сказать точно, что это будет мой последний матч... в сезоне, - приводит Football Italia слова Конте. - Вы знаете, что у меня есть контракт, и я готов работать с командой. Нужно сосредоточиться на завтрашней игре. У нас был сложный сезон, должны закончить его с трофеем.