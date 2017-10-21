Кэмпбелл – о матче "Халл" – "Барнсли": "Иногда должны случаться невзрачные победы"

Нападающий "Халл Сити" Фрэйзер Кэмпбелл, который стал автором единственного гола в матче 13-го туре чемпионшипа с "Барнсли" (1:0) подчеркнул, что такое положение дел ему нравится больше. По словам форварда, иногда команда должна выигрывать, показывая невзрачную игру.

– Это мне больше нравится, – написал Кэмпбелл на своей странице в Инстаграме. – Невзрачные победы в гостях должны происходить время от времени. Молодцы, ребята особенно Джексон Ирвайн, отдавший голевую передачу.

Напомним, что для "Халла" эта победа стала первой на выезде. До этого команда Леонида Слуцкого в шести матчах потерпела три поражения и трижды сыграла вничью.