Келечи Ихеаначо: "Я остаюсь в "Манчестер Сити"

Форвард "Манчестер Сити" Келечи Ихеаначо заявил, что следующий сезон он намерен провести в стане "горожан". Ранее в английских СМИ появилась информация об интересе к 20-летнему форварду со стороны "Вест Хэма".

– Конечно, я остаюсь в "Манчестер Сити", – приводит Goal слова Ихеаначо. – Я ничего не знаю о своем уходе из команды. Я остаюсь игроком этого клуба, поэтому стараюсь меньше обращать внимание на слухи об интересе со стороны других клубов.

Сейчас у всех начнется отпуск, после чего посмотрим, что будет. Но ведь не только я один мало играл, есть и другие игроки команды. Тренер проводит ротацию состава. Поэтому я не должен жаловаться на то, что не получал достаточно игрового времени.

В прошлом сезоне Ихеаначо провел за "Ман Сити" 29 матчей (только три – полностью) во всех турнирах и забил 7 голов.