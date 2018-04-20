Карло Анчелотти: "Арсенал"? Все зависит от предложения"

Бывший главный "Челси", "Реала" и "Баварии" Карло Анчелотти отметил, что готов рассмотреть работу в "Арсенале". По его словам, все зависит от предложения. Напомним, сегодня лондонский клуб объявил об уходе Арсена Венгера с поста главного тренера в конце сезона.

– Венгер сотворил историю "Арсенала" и заслуживает признания за это, – цитирует Анчелотти Football Italia. – У "Арсенала" есть свое видение в отношении будущего. В профессиональном плане я был бы рад, если бы входил в планы клуба. Однако пока ничего нет. Все зависит от предложения.