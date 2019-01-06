"Кардифф" возмущен "непрофессионализмом" "Ливерпуля"

Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок выразил недовольство поведением "Ливерпуля". "Красные" отдали защитника Натаниэла Клайна "Борнмуту", хотя обещали его "Кардиффу".

– Очень жаль, – цитирует The Mirror Уорнока. – Все было в порядке, мы спокойно вели переговоры. Мне было обещано, что на этой неделе у нас будет этот игрок. Но тут я узнаю о таких новостях по телевизору. И даже не от "Ливерпуля" или Клайна. Это нехватка квалификации, называйте как хотите. Нехватка профессионализма. Они не проявили уважения.