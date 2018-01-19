Как Дзюба. Санчес не тренируется с основным составом "Арсенала"

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес тренируется отдельно от основной команды, утверждает The Times. В то время как его партнеры готовятся к завтрашней игре 24-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас", 29-летний чилиец занимается с игроками молодежной команды. Ранее главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер допустил, что Санчес может принять участие в игре против "Кристал Пэлас".

Отметим, что в похожую ситуацию попал и нападающий "Зенита" Артем Дзюба, который вчера провел тренировку в составе второй команды сине-бело-голубых.

Ожидается, что в самое ближайшее время Санчес перейдет в "Манчестер Юнайтед" в обмен на полузащитника "красных дьяволов" Генриха Мхитаряна.

Контракт Санчеса с "канонирами" рассчитан до лета 2018 года. По окончании текущего сезона, в котором он провел за "Арсенал" 22 матча во всех турнирах, забив восемь голов, он может стать свободным агентом.