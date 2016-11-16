Илкай Гюндоган: "Клопп сделал из "Ливерпуля" конкурента за чемпионство для "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган отметил прогресс "Ливерпуля" под руководством Юргена Клоппа. Немецкий игрок и специалист несколько лет назад бок о бок работали в дортмундской "Боруссии".

– То, что происходит сейчас с Клоппом в "Ливерпуле", чем-то напоминает мне старт его работы в "Боруссии", – цитирует Goal.com Гюндогана. – Мне кажется, что даже игроки этих двух команд очень похожи друг на друга по футбольным характеристикам. Большим плюсом для "Ливерпуля" является тот факт, что они не играют в еврокубках.

У Клоппа дар мотивировать своих подопечных, увлекать их одной целью. Судя по всему, "Ливерпуль" в этом сезоне не только очень опасный соперник, но и наш конкурент в борьбе за чемпионство. Уверен, что Клопп может добиться успеха в действующем клубе. Мы нечасто общались с тех пор, как наши дороги разошлись, однако, безусловно, я обниму его, как увижу.