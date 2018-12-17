Икер Касильяс – о словах Жозе Моуринью: "А когда становится понятно, что специалист больше не способен тренировать команду?"

Голкипер "Порту" Икер Касильяс потроллил главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в связи с его неудачными результатами в чемпионате Англии. Ранее 37-летний испанский вратарь выступал за "Реал"​, где какое-то время работал вместе с 55-летним португальским специалистом. Моуринью держал Касильяса на скамейке запасных.

"Манчестер Юнайтед" уступил в матче 17-го тура чемпионата Англии "Ливерпулю" со счетом 1:3. "Красные дьяволы" с 26 очками занимают шестое место в АПЛ. Команда выдала худшее выступление на отрезке с 1-й по 17-й тур за последние 28 лет.

– Согласно одному португальскому изданию, кто-то сказал, что 37-летний футболист, как я, находится в конце своей карьеры, – написал Касильяс в Твиттере. – Я абсолютно согласен! Мой вопрос этому изданию следующий: "А в случае тренеров, когда, в какой момент становится понятно, что они больше не способны тренировать команду?"

Según un diario portugués alguien dijo que un jugador como yo ( 37 años ) está al final de su carrera. Completamente de acuerdo!Mi pregunta es,para ese periódico:

En el caso de los entrenadores, cuando y en qué momento se ve que ya no están para dirigir un equipo o entrenar? – Iker Casillas (@IkerCasillas) 16 декабря 2018 г.

Касильяс – второй после Роналду, выигравший 100 матчей в Лиге чемпионов