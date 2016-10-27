Ибрагимович уверен, что может сделать болельщиков "Ман Сити" фанатами "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что он способен переманить болельщиков "Манчестер Сити" на сторону "красных дьяволов". Напомним, что в среду команда Жозе Моуринью в домашнем матче 1/8 финала Кубка лиги обыграла "горожан" со счетом 1:0, обеспечив себе выход в следующую стадию турнира.

– За свою карьеру я многое повидал, – приводит Mirrior слова Ибрагимовича. – Но, встретившись со мной, болельщики "Манчестер Сити" могут стать поклонниками "красных дьяволов".