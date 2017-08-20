Ибрагимович показал удары травмированной ногой по боксерской груше

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться после полученной травмы в матче 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта". 35-летний швед выложил в своем Инстаграме видео из спортзала, на котором он наносит несколько мощных ударов по боксерской груше.

"Какое колено?", - написал Играгимович.

Напомним, по причине повреждения "Манчестер Юнайтед" решил не продлевать контракт с Ибрагимовичем, который истек 30 июня. В данный момент швед является свободным агентом.